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        Diyarbakır "sıfır atık" dedi, 7 yılda 78 bin 893 ağacın kesilmesi önlendi

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:42
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        Diyarbakır "sıfır atık" dedi, 7 yılda 78 bin 893 ağacın kesilmesi önlendi
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı.

        İsrafın önüne geçilmesi, atıkların geri dönüşüm ile yeniden kullanılmasının sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de "Sıfır Atık" projesi başlatıldı.

        14 Aralık 2022'de kabul edilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla da desteklenen proje ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

        Küresel ölçekte yankı bulan bu hareket kapsamında Diyarbakır'da da 2017'den bu yana 7'den 70'e her kesim tarafından "atık avcısı" projeler uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Diyarbakır Valiliğince desteklen ve yürütülen çalışmalar kapsamında 7 yılda atıklar yerinde ayrıştırıldı ve geri dönüşüme kazandırıldı, kullanılmış yağların evlerden toplanmasıyla su kaynakları korundu, okullardan toplanan kitaplar ve kağıtlarla binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

        Kentte faaliyet yürüten birçok geri dönüşüm tesisi sayesinde binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için sorun teşkil eden atıklar yerinde ayrıştırılıp, dönüştürülerek kent ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlandı.

        Diyarbakır'da eğitim çağındaki çocuklar geri dönüşümün gerçekleştirildiği tesislere götürülerek, yerinde bilgilendirme yapıldı, kadın destek merkezleri aracılığıyla atık yağların lavabolara dökülmesinin önlenmesi için bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

        - "260 bin 221 vatandaşımıza eğitim verdik"

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinin ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

        Proje kapsamında kentte iki ayaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Su, "Birincisi vatandaşlarımıza yönelik farkındalık eğitimleri, ikincisi uygulamalar. Farkındalık kapsamında bugüne kadar 260 bin 221 vatandaşımıza eğitim verdik. Eğitimlere devam ediyoruz." dedi.

        - "78 bin 893 ağacın kesilmesini önlemiş olduk"

        Uygulamalara yönelik de bilgi veren Su, şu verileri paylaştı:

        "Günümüze kadar 6 bin 16 ton atık toplaması gerçekleştirilmiş ve geri dönüşüme kazandırılmıştır. Bunların getirisi olarak 1 milyon 291 bin 985 litre petrol, 22 milyon 47 bin 48 kilovatsaat enerji, 129 bin 941 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır. Aynı zamanda bu yaptığımız çalışmayla 78 bin 893 ağacın kesilmesini önlemiş olduk."

        Su, kentte tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca proje doğrultusunda gayretli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, kamu kurum ve kuruluşlarının yüzde 98'inin temel seviye sıfır atık sertifikası aldığını aktardı.

        Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Su, projenin doğa ve ekonominin yanı sıra istihdama da doğrudan ve dolaylı ciddi katkı sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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