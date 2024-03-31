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        Oyunu sağlık personeli eşliğinde kullandı

        DİYARBAKIR'da 79 yaşındaki Hafize Canpolat, hastalığı nedeniyle sağlık çalışanları eşliğinde oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:00
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        Oyunu sağlık personeli eşliğinde kullandı
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        DİYARBAKIR’da 79 yaşındaki Hafize Canpolat, hastalığı nedeniyle sağlık çalışanları eşliğinde oy kullandı.

        Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 813’üncü Sokak'taki evinden Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlilerince alınan Canpolat’a, kızı Dilek Canpolat da eşlik etti. Oyunu Nuriye Çelebi Eser İlkokulu 2052 numaralı sandıkta kullanan Hafize Canpolat, “Oyumu Kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ederim. Ucuzluk olsun” dedi.

        ‘İNSANLIK KAZANSIN’

        Hafize Canpolat’ın kızı Dilek Canpolat ise hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, “Evde bakım hizmeti görevlileri annem hasta olduğu için gelip evden aldılar. Oyumuzu kullandık. Hayırlara vesile olsun. İnsanlık kazansın” diye konuştu. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlilerinden Furkan İnat ise, “Hastamızı evinden alıp sandığa getirdik. Oyunu kullandırdık. Hasta yakını ve hastamız da bu hizmetten memnun. Hayırlı bir seçim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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