Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başında

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemleri 07.00’de başladı.

Türkiye’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili güneşin doğuş ve batış saatleri dikkate alınarak 07.00 olarak belirlenen oy verme işlemleri, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak ve Tunceli’de başladı. Saat 16.00’da sona erecek oy verme işlemleri için Diyarbakır’da kurulan 3 bin 963 sandıkta 1 milyon 164 bin 111 seçmen oy kullanacak. Seçimde kent merkezinde 6 bin 546, taşra ilçelerde 1467 polis, kırsalda ise 6 bin 325 jandarma, 3 bin 500 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 17 bin 838 polis, jandarma ve güvenlik korucusu görev alacak. Seçim sonuçlarının sayımı için Yenişehir ilçesinde bulunan YSK binasının çevresindeki 1 kilometrelik alan da bariyerlerle kapatıldı.

MARDİN’DE EN YAŞLI ADAY AHMET TÜRK

Mardin’de de il genelinde 553 bin 170 seçmen, 2 bin 40 sandıkta oy kullanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 1’i bağımsız 20 adayın yarıştığı seçimde DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 81 yaşındaki Ahmet Türk, en yaşlı aday olarak kayıtlara geçti. Ramazan ayı dolayısıyla sakin başlayan oy verme işleminde öğleden sonra yoğunluk yaşanması bekleniyor.

90 YAŞINDA OY KULLANMAYA GELDİ

Siirt’te de kurulan 840 sandıkta 217 bin 353 seçmen oy kullanacak. 90 yaşındaki Zeynep Akbulut, yakınlarının da desteğiyle Halide Kutlualp Ortaokulu’na gelerek, 1211 nolu sandıkta oyunu kullandı.