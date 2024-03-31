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        Diyarbakır'da engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı

        Diyarbakır'da, engeli veya hastalığı nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacakları yerlere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:50
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        Diyarbakır'da engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı
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        Diyarbakır'da, engeli veya hastalığı nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacakları yerlere ulaştırıldı.

        Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı veya engeli nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenlerden talepte bulunanlar, hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri yerlere götürülüyor.

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara yardım için seferber oldu.

        Sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullanan hastalardan 69 yaşındaki Hafize Canpolat, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Canpolat'ın kızı Dilek Canpolat da verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yardım talebinde bulunduklarını dile getiren Polat, "Evde Bakım Hizmetleri ekipleri annemi evden alarak oy kullanacağı okula getirdi. Annem oyunu kullandı." dedi.

        Evde Bakım Hizmetleri ekibinde yer alan Furkan İnat da engeli veya hastalığı nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenleri talepleri doğrultusunda evden alıp oy kullanacakları okullara götürdüklerini, ardından evlerine bıraktıklarını söyledi.

        İnat, "Hizmetimiz saat 16.00'ya kadar sürecek. Hastamızı sandığa getirdik, oyunu kullandı. Hastalarımız bu uygulamamızdan memnun. Hayırlı bir seçim diliyorum." diye konuştu.

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