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        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 11 yaralı (2)

        KAVGA,MUHTARLIK SEÇİM SÜRECİYLE İLGİLİDiyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 11 kişinin yaralanması olayıyla ilgili valilik, açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:08
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        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 11 yaralı (2)
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        KAVGA,MUHTARLIK SEÇİM SÜRECİYLE İLGİLİ

        Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 11 kişinin yaralanması olayıyla ilgili valilik, açıklama yaptı. Açıklamada, “İki grup arasında muhtarlık seçim süreci ile ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 12 kişi yaralanmış ve yaralılar Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralı kişilerden E.Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 70 personel, 1’i helikopter ile olmak üzere JÖH Tabur Komutanlığı’ndan 3 tim (37 personel), Diyarbakır’a takviye olarak görevlendirilen Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’ndan 4 Jandarma Komando Timi (58 personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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