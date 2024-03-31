Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Batman'da hasta veya engelliler seyyar sandıkta oylarını kullandı

        Diyarbakır ve Batman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Batman'da hasta veya engelliler seyyar sandıkta oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır ve Batman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

        İl Seçim kurullarınca yürütülen çalışmada görevliler, yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürüyor.

        Diyarbakır'da da görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenlerin evine sandık ulaştırdı.

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı 80 yaşındaki Mehmet Şah ile 71 yaşındaki Gülsime Tanrıverdi evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

        - Batman

        Batman'da da Belde Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Ceylan'ın evine seyyar sandık götürüldü.

        Sandık görevlileri yanlarında getirdikleri taşınabilir kabini kurarak Ceylan'ın oy kullanmasını sağladı.

        Oyunu kullanan Ceylan, seçimin hayırlı olmasını diledi.

        Batman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 29 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (...
        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada...
        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 11 yaralı (...
        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 11 yaralı (...
        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı
        Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,...
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,...