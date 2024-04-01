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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, yerel seçim sonuçlarına ilişkin konuştu:

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:07
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, yerel seçim sonuçlarına ilişkin konuştu:
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz." dedi.

        Merkez Kayapınar ilçesinde DEM Parti İl Binası önünde toplanan partililere hitap eden Hatimoğulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

        Partililere teşekkürlerini ileten Hatimoğulları, bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmenin herkesin asli görevi olduğunu söyledi.

        Hatimoğulları, "Hala sonuçlar kesinleşmemiş olsa da bir başarıya hep beraber sizlerle imza attık. 'DEM Parti, artık Türkiye'de siyaset yapmaz, kolu kanadı kırılmıştır, belirleyiciliği yoktur.' diyenlere de aynı zamanda Türkiye'deki siyasette belirleyici olduğumuzu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu seçimlerin bir kez daha barışın, diyaloğun, çözüm siyasetinin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Türkiye'deki bütün halklar ve demokrasi güçlerinin bu mesajı en iyi şekilde yorumlayacağına inanıyoruz. İşimiz tabii ki bitmedi, bizler seçim sonuçları resmileşene kadar görev başındayız. Asla rehavete kapılmayalım. Bizler, mütevazı bir şekilde coşkumuzu da yaşayacağız, başarımızı da kutlayacağız ama seçim sonuçları kesinleşene kadar hep beraber teyakkuzda olalım. Yarından itibaren çok işimiz var. Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu moral ve motivasyonla mücadelemizi mutlaka büyüteceğiz."

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