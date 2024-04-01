DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Halkımız bu rejime hayır demiştir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Halkımız bu rejime, bu büyük oy potansiyeliyle ve büyük bir başarıyla hayır demiştir ve kayyumları saraya göndermiştir" dedi.

DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il binası önünde partililerle bir araya geldi. Alanda bulunan bazı kişilerin ellerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıdığı görülürken, Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, toplanan kalabalığa hitaben açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, “Çünkü AKP iktidarı bu seçimleri bizden hileyle, bizden çeşitli oyunlarla almak istedi. Bizler büyük bir başarıya imza attık. Bunun için sizlere sonsuz teşekkürler değerli halkımız, sonsuz teşekkürler. Bu mücadelemiz henüz bitmedi. Bizler seçim kurullarının önünden ayrılmayacağız. Bazı ilçelerimizi, belediyelerimizi yine hileye hurdaya başvurarak almaya çalışıyorlar” dedi.