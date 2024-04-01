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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Halkımız bu rejime hayır demiştir

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Halkımız bu rejime, bu büyük oy potansiyeliyle ve büyük bir başarıyla hayır demiştir ve kayyumları saraya göndermiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:10
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Halkımız bu rejime hayır demiştir
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Halkımız bu rejime, bu büyük oy potansiyeliyle ve büyük bir başarıyla hayır demiştir ve kayyumları saraya göndermiştir" dedi.

        DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il binası önünde partililerle bir araya geldi. Alanda bulunan bazı kişilerin ellerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıdığı görülürken, Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, toplanan kalabalığa hitaben açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, “Çünkü AKP iktidarı bu seçimleri bizden hileyle, bizden çeşitli oyunlarla almak istedi. Bizler büyük bir başarıya imza attık. Bunun için sizlere sonsuz teşekkürler değerli halkımız, sonsuz teşekkürler. Bu mücadelemiz henüz bitmedi. Bizler seçim kurullarının önünden ayrılmayacağız. Bazı ilçelerimizi, belediyelerimizi yine hileye hurdaya başvurarak almaya çalışıyorlar” dedi.

        ‘ŞIRNAK’TA BELEDİYEYİ KAZANDIĞIMIZI SÖYLÜYORLAR’

        Şırnak'ta binlerce seçmen kaydırılmasına rağmen arayı kapattıklarını söyleyen Eş Genel Başkan Hatimoğulları, “Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre ıslak imzalı tutanaklarımızda Şırnak'ta da belediyeyi kazandığımızı söylüyorlar. Değerli halkımız, sizden ricamız görevlerimizi henüz tamamlamadık. Bütün görevli arkadaşlarımız kritik olan seçim noktalarında asla ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının önünden ayrılmasın. DEM Parti’nin büyük başarısının, zaferinin raporunu hep beraber halklarımızla paylaşacağız. Halkımız bu rejime, bu büyük oy potansiyeliyle ve büyük bir başarıyla hayır demiştir ve kayyumları saraya göndermiştir” diye konuştu.

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