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        Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:33
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        Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda "Cihad Önderi Hz. Muhammed" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Etkinlikte daha sonra mevlit ve salavat okundu.

        Alana, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 9 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart asıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Hazreti Muhammed'in örnek yaşamına değinerek, "Haksızlık gördüğü zaman o haksızlığı gidermek için var gücüyle çabalardı." dedi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman da "Müslümanların yaşadığı tüm sıkıntı ve dertlerin devası Hazreti Muhammed'i tanımak, anlamak ve yaşamak ile mümkün." ifadesini kullandı.

        Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine işaret eden Adıyaman, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için yapılan tüm protestoları ve etkinlikleri desteklediklerini söyledi.

        Adıyaman, şöyle konuştu:

        "Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelik uygulanan zulümler, ABD ve Batı barbarlığının gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Gazze'de işlenen insanlık dışı soykırımı lanetleyen halkların varlığı dünya barışı için bir umuttur. Zulme sessiz kalmayıp dini, dili, ırkı ne olursa olsun bu vahşi zulüm karşısında insani bir duruş sergileyen vicdan sahibi halklara selam olsun."

        Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri de birer konuşma yaptı.

        Farklı dillerde ilahilerin seslendirildiği program, Moritanyalı alim ve Moritanya'daki Tekvin Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan ed-Dedo'nun okuduğu dua ile sona erdi.

        Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, birçok ülkeden gelen kanaat önderleri ile bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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