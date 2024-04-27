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        Halay çekerken çalınan telefonunu bulan polise İtalyan öğrenci Linda'dan teşekkür

        DİYARBAKIR'a Erasmus projesi kapsamında gelen İtalyan öğrenci turist grubundan Linda Ugolini'nin (19), tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekerken telefonunu çalan şüpheli ile ona yardım edip cihazı satan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:55
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        Halay çekerken çalınan telefonunu bulan polise İtalyan öğrenci Linda'dan teşekkür
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        DİYARBAKIR’a Erasmus projesi kapsamında gelen İtalyan öğrenci turist grubundan Linda Ugolini’nin (19), tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekerken telefonunu çalan şüpheli ile ona yardım edip cihazı satan 4 kişi gözaltına alındı. Linda Ugolini, “Diyarbakır polisine teşekkür ederim” dedi.

        Olay, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Erasmus projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup, Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi On Gözlü Köprü'de halay çekerken hırsızlar, turist gruba yanaştı, bir turistin cebinden telefonunu çaldı. Cep telefonunun olmadığını fark eden Linda Ugolini, telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde bir kişinin kendisine yaklaştığını fark etti. Durumu polise bildiren grup için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Videoları inceleyen ekip, telefonu çalan şüpheli ile ona yardım eden 2 ve telefonu sattıkları belirlenen 2 kişiyi ‘Rötar’ operasyonuyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek, sahibi Linda Ugolini’ya uçuşa bir gün kala teslim etti.

        ‘AİLEME VE ARKADAŞLARIMA ‘TÜRKLER GİBİ OLUN’ DİYECEĞİM’

        DHA’ya konuşan Linda Ugolini, Türk polisine teşekkür ederek, “Telefonumu buldukları için kendimi çok şanslı hissediyorum. Telefonum çalındı ve onlar bunu buldu. Çok iyi bir iş oldu. Diyarbakır polisine teşekkür ederim. Daha önce belirttiğim gibi mesele telefon değil, gösterilen yaklaşım. Ülkeme döndüğüm zaman aileme ve arkadaşlarıma diyeceğim ki Türkler gibi olun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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