Halay çekerken çalınan telefonunu bulan polise İtalyan öğrenci Linda'dan teşekkür

DİYARBAKIR’a Erasmus projesi kapsamında gelen İtalyan öğrenci turist grubundan Linda Ugolini’nin (19), tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekerken telefonunu çalan şüpheli ile ona yardım edip cihazı satan 4 kişi gözaltına alındı. Linda Ugolini, “Diyarbakır polisine teşekkür ederim” dedi.

Olay, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Erasmus projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup, Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi On Gözlü Köprü'de halay çekerken hırsızlar, turist gruba yanaştı, bir turistin cebinden telefonunu çaldı. Cep telefonunun olmadığını fark eden Linda Ugolini, telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde bir kişinin kendisine yaklaştığını fark etti. Durumu polise bildiren grup için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Videoları inceleyen ekip, telefonu çalan şüpheli ile ona yardım eden 2 ve telefonu sattıkları belirlenen 2 kişiyi ‘Rötar’ operasyonuyla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek, sahibi Linda Ugolini’ya uçuşa bir gün kala teslim etti.