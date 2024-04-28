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        Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği

        DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Cihad Önderi Hazreti Muhammed' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:50
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        Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği
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        DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Cihad Önderi Hazreti Muhammed' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği düzenlendi.

        Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Cihad Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, Irak, İran, Suriye ve Lübnan'dan çeşitli katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

        'İSLAM'IN TEMSİLİYETİ TEHLİKELİ BİR DURUMDA'

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Avrupa'da da Filistin'e yönelik destek eylemlerinin olduğunu ifade ederek, "Allah, bize mecbur değildir. Allah başkalarıyla da dinini temsil ettirir. Bugün bu tehlikeyi görmüyor musunuz? Allah, sanki temsiliyetimizi bu İslam coğrafyasından alıyor. Mekke ve Medine'de, Kabe'de yüz binlerce Müslüman namaz kılıyor, ibadet ediyor ama Gazze'ye, Hamas'a dua edilmiyor. Maalesef 'Kahrolsun İsrail ,ABD' denilmiyor. Bu korkunç bir olaydır. Ama bunun yanında ABD'de, Batı'da, Avrupa'da bir şeyler oluyor, ayağa kalkıyorlar. Bu camia peygamber sevdalısıdır. Bir bedel ödemiştir. Ama bu bedeli ödemeye devam etmelidir. Çünkü İslam'ın temsiliyeti tehlikeli bir durumda, biz bunu bu topraklardan salmamalıyız. Allah bizleri cihad aşkından koymasın" dedi.

        Program, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahi ve duaların ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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