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        Diyarbakır'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:33
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        Diyarbakır'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PF 0169 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karamusa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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