Diyarbakır'da hastane bahçesinde tekme, yumruk ve bıçaklı kavga; 2'si güvenlik görevlisi 8 yaralı
DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisi ile birlikte 8 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisi ile birlikte 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada gruptakilerden 6 kişi ile araya girmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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