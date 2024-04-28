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        Diyarbakır'da hastane bahçesinde tekme, yumruk ve bıçaklı kavga; 2'si güvenlik görevlisi 8 yaralı

        DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisi ile birlikte 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:20
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        Diyarbakır'da hastane bahçesinde tekme, yumruk ve bıçaklı kavga; 2'si güvenlik görevlisi 8 yaralı
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        DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisi ile birlikte 8 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada gruptakilerden 6 kişi ile araya girmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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