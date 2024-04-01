Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 2'si ağır 12 yaralı (4)
12ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan DEM Parti'li Emin Çelik'in (44) yaşamını yitirdiği, 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
12ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan DEM Parti'li Emin Çelik’in (44) yaşamını yitirdiği, 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. 6 şüphelinin hastanede tedavisi sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
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