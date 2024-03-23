BBP Genel Başkanı Destici, Diyarbakır'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir." dedi.

Elazığ'daki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakır Havalimanı'nda gelen Destici, partililer tarafından karşılandı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, şu ana kadar normal, demokratik teamüller içerisinde bir seçim sürecinin yaşandığını söyledi.

Seçimleri huzur, barış ve demokratik bir olgunluk içerisinde geçirme temennisinde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu bağlamda büyükşehirlerde, tam bir ittifak halinde seçimlere katılıyoruz. Bu, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Eskişehir için de böyle. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerler de var. 51 ilin il genel meclis üyeliklerinde kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. 400'e yakın belediye başkan adayımız var. Bunların önemli bir kısmında iddialıyız. Bu bölgede de iddialı olduğumuz ilçe ve beldeler var. Buraları ziyaret ediyoruz."