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        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran 20 şüpheli tutuklandı; 9 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

        DİYARBAKIR ve İstanbul'da ikinci el araç almak ya da satmak isteyen kişileri 'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 09:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:25
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        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran 20 şüpheli tutuklandı; 9 milyon TL'lik mal varlığına el kondu
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        DİYARBAKIR ve İstanbul’da ikinci el araç almak ya da satmak isteyen kişileri ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 9 milyon 200 bin TL değerindeki ev, depo ve otomobillere el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç alışverişi yaparken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphelilerin Diyarbakır ve İstanbul’da ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle otomobil dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Polis, şebekenin ikinci el araç ilanı veren kişiyi arayıp, araç satın almak istediğini söyleyerek görüşmek istediğini, aynı ilan ile aracı satılık olarak internete vererek farklı alıcıyla uygun fiyata anlaşıp görüştüğünü ortaya çıkardı. Şebekenin, aynı zamanda alıcı ile satıcıyı görüştürüp notere geleceğini, parayı da kendi hesabına atmasını söylediği belirlendi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Polis, şebeke üyelerinin hesaplarında inceleme yaptı. Polis, tapu, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları ile kripto para varlıklarını araştırdı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 daire, 1 iş yeri, 1 depo, 2 araç olmak üzere toplam 9 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazına el kondu.

        Öte yandan polis, şebekenin elde ettiği paraları dövize çevirirken görüntülerini de tespit etti. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatsız tabancalar ve telefonlara da el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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