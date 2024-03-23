'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran 20 şüpheli tutuklandı; 9 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

DİYARBAKIR ve İstanbul’da ikinci el araç almak ya da satmak isteyen kişileri ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 9 milyon 200 bin TL değerindeki ev, depo ve otomobillere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç alışverişi yaparken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphelilerin Diyarbakır ve İstanbul’da ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle otomobil dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Polis, şebekenin ikinci el araç ilanı veren kişiyi arayıp, araç satın almak istediğini söyleyerek görüşmek istediğini, aynı ilan ile aracı satılık olarak internete vererek farklı alıcıyla uygun fiyata anlaşıp görüştüğünü ortaya çıkardı. Şebekenin, aynı zamanda alıcı ile satıcıyı görüştürüp notere geleceğini, parayı da kendi hesabına atmasını söylediği belirlendi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.