Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı (2)

Diyarbakır’da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi’nde sokaklar suyla doldu. Bazı evlerde su baskınları yaşandı. Suyun tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

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