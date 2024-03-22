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        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı (2)

        KIRSALMAHALLELERDE SU BASKINLARI YAŞANDIDiyarbakır'da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi'nde sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:25
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        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı (2)
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        KIRSALMAHALLELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

        Diyarbakır’da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi’nde sokaklar suyla doldu. Bazı evlerde su baskınları yaşandı. Suyun tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

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