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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları turnuvada derece aldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:43
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları turnuvada derece aldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece aldı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek kulübe kazandırılan sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Van'da düzenlenen müsabakalarda yarışan Ayaz Zeybek 34 kilogramda altın madalya, İbrahim Halil Kadak bronz madalya almaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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