Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve sanatçı Aykut Kuşkaya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve sanatçı Aykut Kuşkaya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan etkinlikleriyle devam ediyor.

        "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi gerçekleştirirken Aykut Kuşkaya sevilen ezgilerini seslendirdi.

        Vakkasoğlu 18 Mart Çanakkale Savaşı ve Gazze'de yaşananlara değindiği program, Kültür Şube Müdürü Ahmet Akrep'in konuklara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen dinleyicilerden Gülay Güçlü, etkinlikleri keyifle takip ettiğini belirterek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklere iki senedir katılıyorum, çok memnunum. Söyleşileri, konserleri, tiyatroları takip ediyorum. Bu kültür sanat etkinlikleri sosyalleşmemi ve iyi vakit geçirmemi sağladı." dedi.

        Dinleyicilerden Pınar Ataş da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Semih'e büyük destek!
        Semih'e büyük destek!
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ulu çınarlar ve özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu
        Diyarbakır'da ulu çınarlar ve özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu
        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi'nden 1700 ihtiyaç sahibi aileye market alışveriş ç...
        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi'nden 1700 ihtiyaç sahibi aileye market alışveriş ç...
        İklim değişikliği leyleklerin genetik alışkanlıklarını değiştiriyor
        İklim değişikliği leyleklerin genetik alışkanlıklarını değiştiriyor
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
        Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da nevruz etkinliği düzenlendi