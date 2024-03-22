Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı

Kentte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kayapınar ilçesinde Yolboyu Mahallesi’nde rögardan taşan su nedeniyle, Hayrat Camii’ni su bastı. Bazı binaların bodrum katlarındaki evler de suyla doldu. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kuvvetli yağış nedeniyle Hayrat Camisi ile bodrum katlarında bulunan bazı daireleri su bastı.

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