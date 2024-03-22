Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kuvvetli yağış nedeniyle Hayrat Camisi ile bodrum katlarında bulunan bazı daireleri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kuvvetli yağış nedeniyle Hayrat Camisi ile bodrum katlarında bulunan bazı daireleri su bastı.

        Kentte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kayapınar ilçesinde Yolboyu Mahallesi’nde rögardan taşan su nedeniyle, Hayrat Camii’ni su bastı. Bazı binaların bodrum katlarındaki evler de suyla doldu. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Mardin'de tarlasını kaçak elektrik hattı ile sulayan çiftçi hakkında işlem...
        Mardin'de tarlasını kaçak elektrik hattı ile sulayan çiftçi hakkında işlem...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin tutuklu 4 sanığına 17 yıl...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin tutuklu 4 sanığına 17 yıl...
        FLAŞ
        FLAŞ
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları turnuvada derece aldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları turnuvada derece aldı
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
        Diyarbakır'da ulu çınarlar ve özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu
        Diyarbakır'da ulu çınarlar ve özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu