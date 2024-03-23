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        Diyarbakır'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:30
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        Diyarbakır'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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