Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 20 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 20 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi.

        Şüphelilere ait 2 daire, iş yeri, depo ve 2 araca el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak

        Benzer Haberler

        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran 20 şüpheli tutuklandı; 9 milyon TL'li...
        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran 20 şüpheli tutuklandı; 9 milyon TL'li...
        Diyarbakır'da eczacılar iftarda buluştu
        Diyarbakır'da eczacılar iftarda buluştu
        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı (2)
        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı (2)
        Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis
        Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis
        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı
        Diyarbakır'da yağmur; cami ve evleri su bastı
        Mardin'de tarlasını kaçak elektrik hattı ile sulayan çiftçi hakkında işlem...
        Mardin'de tarlasını kaçak elektrik hattı ile sulayan çiftçi hakkında işlem...