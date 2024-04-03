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        Diyarbakır'da kadınların hünerli elleriyle işlenen halılar Japonya'ya gönderiliyor

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezinde kadınların ördüğü yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:32
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        Diyarbakır'da kadınların hünerli elleriyle işlenen halılar Japonya'ya gönderiliyor
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        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezinde kadınların ördüğü yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor.

        Sur Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, bir Japon firmasının gönderdiği deseni örnek alarak yün halı dokumaya başladı.

        Kök boya kullanılarak dokunan örnek halının Japonya'da beğenilmesi üzerine firma, sınır belirtmeden sipariş verdi.

        Yurt dışından gelen siparişler için kolları sıvayan kadınlar, tezgahlarda hummalı bir şekilde yün halı yapmak için çalışıyor.

        Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, 2014'ten bu yana kadınlara hizmet veren merkezlerinde 14 branşta eğitim verildiğini söyledi.

        Merkezde bugüne kadar eğitim alan 5 bin 450 kadının sertifika almaya hak kazandığını belirten Demirel, kadınların aldığı sertifika sayesinde usta öğreticilik yapma şansına sahip olabildiğini ifade etti.

        - "Bu halılar Japonya'da büyük ilgi gördü"

        Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların sosyalleşmenin yanı sıra maddi kazanç da elde ettiğini kaydeden Demirel, şu an halı dokuma kursuna 12 kadının katıldığını, yurt dışından bir firmanın talebi üzere dokuma yaptıklarını dile getirdi.

        Demirel, şöyle konuştu:

        "Diyarbakırlı hamarat kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları Japonya'ya gönderiyoruz. Dokunan halının uzunluğu 86, genişliği 74 santimetredir. Bu halılar Japonya'da büyük ilgi gördü. Talebi karşılamak için mevcut sayımız yeterli değil. Talebi karşılamak için yeterli sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için genç kızlarımız kursumuza katılmasını bekliyoruz. Kursiyerlerimiz halı başına 4 bin lira kazanıyor."

        Halı dokuma kursunda usta öğretici Türkan Sever de dokuduğu halıyı tamamlayan kursiyerlere ücret verildiğini belirtti.

        Kursiyerlerinin ustalık durumuna göre halı dokuma gün sayısının değiştiğini anlatan Sever, "Eğitime katılan yeni öğrencilerimiz halıyı iki ayda tamamlıyor. Kursiyerler ustalaştıkça bu süre 15-20 güne düşüyor. Kursiyerleri bekliyoruz, onlara hem halı dokumayı öğretmek hem de maddi kazanç sağlamak istiyoruz." dedi.

        - "Halıları sipariş üzerine yapıyoruz"

        Kursiyer Buket Akbey de 3 aydır halı dokuma kursuna katıldığı söyledi.

        Dokuduğu ilk halının yurt dışına gönderildiğini ve şimdi de ikinci halıyı dokumaya başladığını aktaran Akbey, kursla hem sosyalleştiklerini hem de maddi kazanç elde ettiklerini anlattı.

        Akbey, "Halıları sipariş üzerine yapıyoruz. Halıların buradan gönderilmesi bize mutluluk veriyor. Sipariş geldiği sürece yapacağız. Şu anda siparişlerimiz var, bunları yetiştirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Halı dokumanın yeni başlayan biri için zor olduğunu belirten Akbey, bu işi öğrendikçe dokumanın daha eğlenceli hale geldiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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