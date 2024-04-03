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        Dicle Elektrik, bu yıl Şırnak'ta 3,1 milyar liralık yatırım yapılacağını bildirdi

        Dicle Elektrik, Şırnak'ta kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik dağıtım vizyonu kapsamında bu yıl 3,1 milyar lira yatırım gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:57
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        Dicle Elektrik, bu yıl Şırnak'ta 3,1 milyar liralık yatırım yapılacağını bildirdi
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        Dicle Elektrik, Şırnak'ta kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik dağıtım vizyonu kapsamında bu yıl 3,1 milyar lira yatırım gerçekleştirecek.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl Şırnak'ta 10 yılda yaptığı yatırımın 1,5 katı büyüklüğünde yatırım gerçekleştirecek.

        İlde daha önce gerçekleştirilen yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımla en büyük payı şebeke güçlendirmeye ayıran dağıtım şirketi, yapacağı yeni yatırımlarla kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik dağıtım vizyonunu pekiştirmeyi hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, özellikle il ve ilçe merkezlerinde hızlı yapılaşma nedeniyle ciddi bir enerji ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

        İlde bu yıl için planlanan 3,1 milyar liralık yatırımla birlikte toplam yatırımın 5,3 milyar liraya ulaşacağını aktaran Arvas, oluşan enerji ihtiyacını karşılamak üzere yeni elektrik şebekelerinin kurulacağını bildirdi.

        Arvas, şunları kaydetti:

        "Bu yatırımımızla birlikte şehir ve kırsal bölgelerdeki şebekelerin 30 yıllık talebi karşılayacak seviyeye ulaştıracağız. Planlanan yatırımlar talepleri karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda şehir şebekeleri ve enerji nakil hatlarında ring şebekeleri oluşturarak arıza ve kesintilerin azaltılmasını sağlayacak. Böylece, gerçekleştirilecek olan bu yatırımlarla Şırnak'taki elektrik kalite parametrelerini standartların üstüne çıkaracağız."

        Arvas, kırsal alanlarda yapacakları aydınlatma yatırımlarıyla bu konunda yaşanan sorunların da çözüleceğini ifade etti.

        Şirketin bu yıl 6 ilde 10,9 milyar lira yatırım yapacağını anlatan Arvas, şöyle devam etti:

        "Hedeflenen toplam yatırım tutarının 3,1 milyar lirası sadece Şırnak'ta planlanan yatırımlar için harcanacak. Bu, ilimiz için ciddi bir kazanımdır. Dicle Elektrik sadece bir enerji dağıtım şirketi değil, bölgenin en büyük yatırımcısı konumundadır. Enerji arz güvenliğini korumak adına gelecekte ihtiyaç duyulacak enerji miktarını ön görerek gerçekleştireceğimiz bu yatırım ile şehirlerimize değer katmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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