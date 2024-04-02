AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu

DİYARBAKIR’da bir firmanın bayram nedeniyle düzenlediği festivale özel, alışverişe ilk gelen bin kişiye 200’er liralık hediye çeki vereceğini sosyal medya üzerinden duyurması üzerine, AVM’de yoğunluk oluştu. Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, “Bin dedik, 1500’den fazla kadına hediye çeki verdik. Kimseyi kıramadık, hepsine verdik. Çeklerini buradaki stantlarda kullanıyorlar” dedi.

Diyarbakır’da bir firma, bayrama özel düzenlediği festivalde alışveriş merkezine gelen ilk bin kişiye, kadın giyim ağırlıklı stantlarda kullanılmak üzere 200’er liralık hediye çeki verileceğini duyurdu. Kadınlar, sabah erken saatlerde alışveriş merkezi önünde kuyruk oluşturdu. Alışveriş merkezi, izdihamın önüne geçmek için 10’ar kişilik gruplarla gelenleri içeri almaya başladı. Hediye çeklerini alanlar, indirimden yararlanmak için geçerli olduğu stantlara akın etti. Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, ilgiden dolayı 1500’den fazla hediye çeki dağıttıklarını belirterek, “İnanılmaz, müthiş bir ilgi var. Her gün izdihamla geçiyor festival. Müthiş bir yoğunluk, müthiş bir ilgi var. Bin dedik, 1500’den fazla kadına verdik. Sabah 10’da ramazan günü hepsi geldi, kapıda kuyruk var. Kimseyi kıramadık hepsine verdik. Onlar da burada stantlarda kullanıyorlar” diye konuştu.