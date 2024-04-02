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        Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu; koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet etti

        DİYARBAKIR'da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği'nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden dernek başkanı Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu belirterek, "Eğer koltukta oturmuş olsaydım röportaj yapacak durumda değildim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:35
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        Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu; koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet etti
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        DİYARBAKIR’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden dernek başkanı Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu belirterek, "Eğer koltukta oturmuş olsaydım röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında gelmiş" dedi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, 26 Mart akşamı, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki TMMBMED’de meydana geldi. Dernek önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, derneğe tabancalarla ateş açtı. Ateşe karşılık verilince şüpheliler kaçtı. Derneğin içinde çok sayıda kurşun isabet etti, A.G.N. ve M.A.N. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, ifadelerini almak üzere olayla ilgili H.D. (16) ve dernek başkanı Mehmet Topkaç’ı emniyete götürdü. Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden Topkaç, ifadesinde, olay sabahını anlatarak, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişilerle konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de ‘Sen görürsün’ dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dedi.

        H.D. ve Topkaç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        ‘GENÇLERLE SÜRTÜŞMEMİZ OLDU’

        Dernek başkanı Mehmet Topkaç, aktif bir dernek olduklarını ve olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu ifade ederek, “Gündüz madde kullanımından dolayı çevreye rahatsızlık verildiği haberi geldi. Ben de oraya gittim. Mahallemize ait olmayan bir araç ve gençleri gördüm. Neden burada durduklarını ve ne yaptıklarını sordum. Tabii orada sürtüşmemiz oldu. Daha sonra ayrıldılar. Giderken ‘Akşam görüşürüz’ dediler. Sonra derneğimize geldik. Arkadaşımız iftar hazırlamıştı. Biz de orada iftar yaptığımız sırada silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktık, mahallenin gençleri de onlara karşılık verdi. Yaralananlar olmuştu. Eğer koltukta oturmuş olsaydım, röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında olacak şekilde gelmiş. Kolluk kuvvetleri araştırıyor. Durum mahkemeye intikal etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Diyarbakırlı iş insanları, futbolcular ve sanatçılar ile tüm sivil toplum kuruluşlarını uyuşturucu ile mücadele konusunda bize destek vermeleri lazım. Mahalleli beni bu saldırıdan sonra yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacaklardır” diye konuştu.

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