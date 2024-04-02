Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu; koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet etti

DİYARBAKIR’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden dernek başkanı Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu belirterek, "Eğer koltukta oturmuş olsaydım röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında gelmiş" dedi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 26 Mart akşamı, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki TMMBMED’de meydana geldi. Dernek önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, derneğe tabancalarla ateş açtı. Ateşe karşılık verilince şüpheliler kaçtı. Derneğin içinde çok sayıda kurşun isabet etti, A.G.N. ve M.A.N. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, ifadelerini almak üzere olayla ilgili H.D. (16) ve dernek başkanı Mehmet Topkaç’ı emniyete götürdü. Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden Topkaç, ifadesinde, olay sabahını anlatarak, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişilerle konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de ‘Sen görürsün’ dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dedi.