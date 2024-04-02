DEM Parti'den 'Abdullah Zeydan' açıklaması (3)

BAROBAŞKANI: USULE AYKIRI BİR KARAR ALINIYOR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile Zeydan'ın dosya avukatı Mahsuni Karaman açıklama yaptı. Nahit Eren, "Burada başvuru tarihinde geçerli mahkeme kararıyla yasal engel olmayan bir adaydan bahsediyoruz. Adaylığı askıya çıkmış ve itiraza konu edilmemiş. Kesinleşmiş ama sonrasında usule aykırı bir karar alınıyor. Başvuru tarihinde KHK ile ihraç edilmiş gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

ZEYDAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA Avukat Mahsuni Karaman, "Zeydan'a anasının ak sütü gibi helal olan, halktan aldığı referansla düzenlenecek olan o mazbatayı teslim etmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar veriyor. Uymuyorlar, etmiyorlar. Ne yapacağız? Türkiye'de hukuk ortadan kalkmıştır. Bu net. Türkiye'de ne seçmenin ne de seçilenin hukuki güvenliği yoktur. Hukuk, belirsiz ve öngörülenden çıkmıştır. Ne kazanılmış haklara ne de hukuk kurallarına uyulmamaktadır. Kesinleşmiş olarak görülen her karar ve kural istenildiği zaman siyasetin müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Abdullah Zeydan, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP milletvekillerine yönelik yapılan operasyonda 12 milletvekili arkadaşıyla beraber tutuklanmıştı. 5 yıl 2 ay boyunca Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile beraber tutuklu kalmıştı. Zeydan'la ilgili bir mahkumiyet hükmü verilmişti. 2022'nin Ocak ayında tahliye olduktan sonra 5 yıllık tutuklu kaldığı süreyi 3 yıl 1 aylık cezasına mahsup etmek suretiyle Zeydan'ın infazının tamamlanmış olduğunu ortaya koyduk. Bunu ortaya koyarken de infaz hakimliğinden bir karar aldık. Hal böyle olunca Zeydan, 4 Kasım 2016'da 2019'un sonuna kadar 3 yıl 1 aylık kısmı cezasına mahsup edilince o tarih itibarıyla infazı bitmiş sayıldı. Adli sicil kanunundaki 3 yıllık bekleme süresinin de infazın bittiği 2019 tarihinde sayarsak, 2022 itibarıyla bittiğini ve 3 yıllık bekleme süresi de bitmesi nedeniyle Zeydan'la ilgili hükmü veren mahkemeye memnu haklarının iade etmesini talep ettik. Bu talep, 21 Mart 2023 yılına ait bir talepti. 4 Nisan 2023'te Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi talebimizi kabul ederek, Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar vermiştir" diye konuştu.