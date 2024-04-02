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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:11
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde mart ayında 67 operasyon gerçekleştirildi, 84 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, ruhsatsız 10 tabanca, 3 av tüfeği, 21 şarjör, 394 fişek, 40 silah malzemesi, gümrük kaçağı 2 bin 780 paket kaçak sigara, 148 kilogram nargile tütünü, 26 cep telefonu, 408 cep telefonu aksesuarı, 38 ev eşyası, 42 elektronik cihaz, 208 muhtelif cihaz parçaları, 2 bankamatik kartı, bilgisayar ile 231 sikke, 4 çek-senet ve 23 evrak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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