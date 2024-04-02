Diyarbakır ve Batman'da Van protestosu: 4 gözaltı

DİYARBAKIR'da ve Batman’da, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması protesto edildi. Diyarbakır’daki eylemde yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen yürümek isteyince çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’den büyükşehir belediye başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük ile eş başkan Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda partili Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulu’na geldi. Bucak ve Hatun İl Seçim Kurulu’nda yaptıkları görüşmenin ardından bina önünde açıklama yaptı. Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması ile ilgili olarak, “Kürdistan, Van halkının yanındadır. Belediyelerimizi onlara teslim etmeyeceğiz. Bugün basına yansıyan haberlerde ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanına mazbata verilmiyor’ iddiaları doğru değildir. Bugün Van’a dair bir açıklama yapmaya geldik. Yukarıda YSK ile bir görüşme yaptık. YSK’nın 15.00’a kadar itirazları alma süresi vardı. Bu süre tamamlandı. Ayın 7’sine kadar bu süre işletilecek” dedi.