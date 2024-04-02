Diyarbakır'da iş yerine giren 5 şüphelinin sopalı saldırısı kamerada

DİYARBAKIR’da cep telefonu ve aksesuar satışının yapıldığı iş yerine giren 5 kişi, ellerindeki sopalarda saldırdıkları 3 kişiyi darbetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde cep telefonu ve telefon aksesuarının satıldığı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre ellerinde sopalarla iş yerine giren 5 kişi, burada bulunan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilere saldırdı. İş yerinde bulunan 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.