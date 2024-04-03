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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:27
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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile dernek üyeleri bir restoranda verilen iftar programında bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri iftar programında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Bozkuş, "Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu, sevinci gördükten sonra onlar ile daha fazla ilgilenmediğimizden ötürü helallik istedik. Bundan sonra daha fazla bir araya gelme sözü verdik. Onlar bizim evlatlarımız. Her zaman söylediğimiz bir sözümüz var, 'Biz paylaştıkça mutlu olan, biz paylaştıkça büyüyen bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

        Programda, çocuklara oyuncak ve giyim çekleri takdim edildi.

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