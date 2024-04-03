MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile dernek üyeleri bir restoranda verilen iftar programında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri iftar programında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.