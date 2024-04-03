Diyarbakır'da üzerinde "Malta Haçı" bulunan Roma dönemine ait lahit bulundu

Diyarbakır'da tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmalarında lahit bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırım programı kapsamında Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Surları'nın 75 ve 76 nolu burçlarında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Arkeolojik kazılarda yerin yaklaşık 4,5 metre derinliğinde kireç taşından yapılma kapak kısmı iki parçadan, tekne kısmı ise yekpare olan lahit bulundu.

Uzman restoratörler tarafından temizlik çalışması yapılan lahit, İçkale Müze Kompleksi'nde geçici olarak sergileniyor.

Bu nedenle yaptıkları arkeolojik kazıda, burcun sağ tarafının girişinde lahit bulunduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

75 nolu burcun zemin kat girişinin ortaya çıkarılması için daha önce 4,5 metre derinliğinde bir kazı çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Koç, burcun zemin kotlarına inildiğinde karşılaşılan yer altı suyu nedeniyle drenaj yapma ihtiyacı duyulduğunu aktardı.

"Lahidin kapak kısmı iki parçadan oluşuyor. Tekne kısmı da yekpare bir bütünden oluşuyor. Lahit kireç taşından yapılmış, uzunluğu 224, genişliği 82, yüksekliği 116 santimetre. Lahidin bir yüzünde kabartma tekniği ile oluşturulmuş dairesel çember içinde 'Malta Haçı' olarak tanımladığımız haç bulunmaktadır. Kapakta, lotus kısımlarının ön taraflarında da kazma tekniği ile oluşturulmuş bir haç yer almaktadır."

Lahidin, Diyarbakır Müze Müdürlüğünde görevli uzman arkeologlar, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğündeki restoratörler ile Gaziantep Üniversitesinden Antropolog Dr. Nazlı Akbaş gözetiminde yerinden alınarak açıldığını bildiren Koç, lahitte bulunan kemiklerin test edilmek üzere Gaziantep Üniversitesindeki laboratuvarlarda incelemeye alındığını ve yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilecek verilerin daha sonra paylaşılacağını aktardı.