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        Diyarbakır'daki Van protestosunda gözaltına alınan 4 kişi serbest

        DİYARBAKIR'da, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasıyla ilgili uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinde gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:40
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        Diyarbakır'daki Van protestosunda gözaltına alınan 4 kişi serbest
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        DİYARBAKIR'da, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasıyla ilgili uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinde gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük ile eş başkan Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda partili, dün Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulu’na geldi. Bucak ve Hatun’un İl Seçim Kurulu’ndaki görüşme sonrası bina önünde yaptıkları açıklamanın ardından kalabalık, Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasını protesto için yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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