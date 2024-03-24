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        Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

        Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:23
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        Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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        Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1665'inci gününde sürüyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak istediğini söyledi.

        Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Uslu, "Devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. Oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan eve geri dön. Seni alana kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum devletimize, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

        Anne Güzide Demir de oğlu Aziz'e kavuşmak için ramazan ayında da eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "HDP'den çocuğumuzu alacağız. Buradan gitmeyeceğiz. Eylemimizde kararlıyız. Aziz, seni çok özledim. Eve gel, orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

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