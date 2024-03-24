Diyarbakır'da peygamber kabirlerinin bulunduğu ziyaret yolunda toprak kayması
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin metfun olduğuna inanılan ziyaret tepesi yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin metfun olduğuna inanılan ziyaret tepesi yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
İlçede son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ziyaret tepesi yolunda heyelan meydana geldi.
Kaya parçalarının da düşmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekipleri iş makinesi ile yolun açılması için çalışma başlattı.
Çalışma, yeni bir toprak kayması riskine karşı tedbirli şekilde yürütülüyor.
Vatandaşların çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyaret tepesine, ilçe merkezinden Eğil Kalesi yolunu kullanarak ulaşabilecekleri belirtildi.
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