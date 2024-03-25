Yeni doğan bebeği metruk yapıya bırakan anneye 20 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeğini bırakarak kaçan anne M.Ç.C. (26) hakkında, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 23 Şubat’ta Sur ilçesinde meydana geldi. İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak’taki bir metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde havluya sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulanlar alıp sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Ekiplere teslim edilen bebek Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) incelemelerinde bebeği bırakanın anne M.Ç.C. olduğunu tespit edildi ve kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. M.Ç.C. ifadesinde 23 Şubat'ta bulunduğu otelde tek başına bebeği doğurduğunu, maddi durumu iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağını düşündüğünü, bu nedenle de harabe bir binanın önüne bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek ise tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı.