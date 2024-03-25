Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine saldırdı

DİYARBAKIR’da tartıştığı trafik polislerin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan Y.E.Y., kendisini yakalayan polis memuruna, 3 yakınıyla birlikte saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle kaçan 4 şüpheli aranırken, otomobil trafikten menedilerek sahibine 48 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan 35 BZG 293 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

POLİSE SALDIRI KAMERADA Sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı. Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı. Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.