Doğu ve Güneydoğu'da Kadir Gecesi idrak edildi

İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Tarihi Ulu ve Hacı Fethi Serin camilerinde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından vaaz verilen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Merkez Ulu Cami'deki programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam alemi için dua edildi.

Elazığ'da da camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda namaz kılındı, dua edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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