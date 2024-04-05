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        Diyarbakır Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı

        Diyarbakır Baro Başkanlığınca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:51
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        Diyarbakır Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı
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        Diyarbakır Baro Başkanlığınca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Adliye binası önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Avukatlar Günü nedeniyle sadece mesleğin değil, aynı zamanda yargı ve toplumsal sorunlara ilişkin de görüş ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

        Eren, şunları kaydetti:

        "Avukatlar yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının da temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılama olamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukatlar, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle yüklendiğimiz görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmeye devam edeceğiz. Savunma hakkının vazgeçilmez bir hak olarak görüldüğü ve uygulandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu adil, demokratik ve özgür bir geleceği beraber yaşamak temennisiyle 5 Nisan Avukatlar Günü'nüzü kutlarız."

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