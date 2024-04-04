Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 5 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında 1 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.
DİYARBAKIR'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında 1 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 5’i tutuklandı. 12 şüphelinin serbest bırakıldığı olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.
Olay, 31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3’ü adli kontrolle 12 şüpheli serbest bırakıldı. Yaralılardan 3’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili olarak aranan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
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