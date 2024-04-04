Diyarbakır'da çocukların sokakta yaralı bulduğu kedi BİLSEM'in "Einstein"ı oldu

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrencilere, sokakta yaralı buldukları ve tedavisinin ardından sahiplenerek "Einstein" adını verdikleri kedi, motivasyon kattı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de öğrenciler, sokakta ayaklarından yaralı, gözlerinde enfeksiyon olan bir kedi yavrusu buldu.

Çocukların merkeze getirdiği ve "Einstein" adını verdiği kedinin tedavisi sağlandı.

BİLSEM Müdürü Nureddin Üren, AA muhabirine, merkez olarak fen laboratuvarı, müzik, matematik, resim, zeka oyunları ve deneylerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlarken hayvan sevgisini küçük yaştaki çocuklara kazandırmayı da amaç edindiklerini söyledi.

Zamanının çoğunu öğrencilerle derse girip, sıraların üzerinde yatarak ya da koridorlarda dolaşarak geçiren Einstein, kimi zaman da idarecilerin odasında uyuyarak dinleniyor.

Beslenme, aşı ve bakımları tamamen öğrencilerin ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan Einstein, zamanla merkezdeki çocuklarla derslere ve bilim laboratuvarına da girmeye başladı.

Üren, "Bize getirdiler, öğretmenleriyle bu kediyi beslemek istediklerini söylediler. Oktay hocamız çocuklarla birlikte kediyi hemen veterinere götürüp bütün bakımlarını yaptırdıktan sonra buraya getirdi. Çocuklarımız onu bırakmak istemedi." dedi.

Sahiplendikleri kedinin merkeze gelen bazı öğrenciler tarafından sokakta yaralı halde bulunduğunu ifade eden Üren, bulduklarında kedinin ayaklarının ve gözlerinin kötü durumda olduğunu aktardı.

Üren, "Merkezin bir parçası oldu. Çocukların empati yeteneğini geliştirdi. Hayvanların korunması ve bakımı için de bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biz Einstein ile çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki öğretmenlerden Oktay Karaman, sahiplendikleri kedinin çocuklarla olan iletişiminin ve çocukların ona olan sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karaman, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, yaşamın hayvanlar ve bitkilerle bir bütün olduğunu ifade ederek, bunu çocuklara da aşılamak için güzel bir süreç yaşadıklarını belirtti.