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        İstanbul'daki yangında ölen Diyarbakırlı Hüseyin, 10 gün önce 'baba' olmuş

        İSTANBUL'daki gece kulübü yangınında ölen 29 kişiden elektrik teknisyeni Hüseyin Ak (21), memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:25
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        İstanbul'daki yangında ölen Diyarbakırlı Hüseyin, 10 gün önce 'baba' olmuş
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        İSTANBUL'daki gece kulübü yangınında ölen 29 kişiden elektrik teknisyeni Hüseyin Ak (21), memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde toprağa verildi. Ak'ın, 2 yıl önce evlendiği ve 10 gün önce de baba olduğu öğrenildi.

        Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta, 2 Mart’ta, binanın eksi 1’inci katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişiden Diyarbakırlı elektrik teknisyeni Hüseyin Ak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ak, getirildiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

        1 YILDIR İSTANBUL'DAYMIŞ

        Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlenip 1 yıl önce İstanbul'a yerleştiğini belirten babası Erol Ak, "Oğlum elektrik teknisyeniydi. Asansör işlerini yapıyordu. Onu çalışmaya çağırdılar. Çalıştığı yerde yangın çıkmış. Oğlum evliydi, 10 günlük çocuğu var. Ben çocuğumu kaybettim, başımız sağ olsun" diye konuştu.

        Kuzeni Murat Ak ise sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "İş yerinin ihmali söz konusu. Kaçak bir yapıymış. Çocuk 21 yaşındaydı. Orada kaynak yapan kişi tarafından yangın çıkıyor. Orada zehirlenmeye maruz kalarak vefat ediyorlar. Başımız sağ olsun. Yeni baba olmuştu. Umarım sorumlular hakkında gereken işlemler yapılır. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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