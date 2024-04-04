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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Hüseyin Ak'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Hüseyin Ak'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:41
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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Hüseyin Ak'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
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        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Hüseyin Ak'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

        Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden Hüseyin Ak'ın cenazesi, yakınları tarafından Ergani'ye getirildi.

        Ak'ın cenazesi, okunan duaların ardından Kemertaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Anne Havva Ak, oğlunun mezarına sarılıp "Daha 20 günlük oğlun vardı, beşikte bıraktın. Beni arayıp, 'Anne baba oldum' dedin." diyerek ağıt yaktı.

        Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlendiği, daha sonra eşiyle İstanbul'a yerleştiği, 20 gün önce de baba olduğu öğrenildi.

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