Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Hüseyin Ak'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlendiği, daha sonra eşiyle İstanbul'a yerleştiği, 20 gün önce de baba olduğu öğrenildi.

Anne Havva Ak, oğlunun mezarına sarılıp "Daha 20 günlük oğlun vardı, beşikte bıraktın. Beni arayıp, 'Anne baba oldum' dedin." diyerek ağıt yaktı.

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