Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında, 31 Mart’ta mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan ve Emin Çelik’in öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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