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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında sokak arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi aynı hastaneye götürülünce burada karşılaşan taraflar ve yakınları bir kez daha tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 02:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 02:10
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 3 yaralı
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        DİYARBAKIR’da iki grup arasında sokak arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi aynı hastaneye götürülünce burada karşılaşan taraflar ve yakınları bir kez daha tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hastanede hasar oluşurken, 3 kişi daha yaralandı. Bunun üzerine yaralılar farklı hastanelerde tedaviye alındı.

        Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada her iki gruptan yaralanan 1’er kişi Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınları hastaneye gitti. Burada karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü. Acil servis önünde tekme ve yumruklu kavga nedeniyle diğer hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hastanede hasar oluşurken 3 kişi yaralandı. İki olayda yaralanan 5 kişi farklı hastanelere sevk edilerek tedaviye alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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