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        Diyarbakır'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak

        Diyarbakır'da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:36
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        Diyarbakır'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak
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        Diyarbakır'da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesi, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sağlayacak.

        Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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