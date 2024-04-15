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        Diyarbakır Havalimanı'nda mart ayında 158 bin 148 yolcuya hizmet verildi

        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 158 bin 148 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:39
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        Diyarbakır Havalimanı'nda mart ayında 158 bin 148 yolcuya hizmet verildi
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        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 158 bin 148 yolcuya hizmet verdi.

        Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Diyarbakır Havalimanı'nda mart ayında, iç hatlarda 151 bin 236, dış hatlarda 6 bin 912 olmak üzere 158 bin 148 yolcuya hizmet verildi.

        Bu dönemde iç hatlarda 997, dış hatlarda ise 76 olmak üzere toplamda 1073 uçak iniş kalkış yaptı.

        Kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere yük trafiği ise 1315 ton olarak kaydedildi.

        Yılın ilk 3 ayında toplam yolcu sayısı 503 bin 490, uçak trafiği 3 bin 140, yük trafiği 4 bin 438 tona ulaştı.

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