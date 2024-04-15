Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi
DİYARBAKIR'da araziye patlayıcı madde gömdüğü tespit edilen 2 şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 31'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
DİYARBAKIR'da araziye patlayıcı madde gömdüğü tespit edilen 2 şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 31'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Çınar ilçesi kırsal Bozçalı Mahallesi'nde 4 Eylül 2023'te 2 şüphelinin, otomobille geldikleri kırsal alanda kazı yaptığı ihbarıyla ekipler, çalışma başlattı. Arama yapılan bölgede bidon içerisinde PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı, akımölçer, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve termal tulum ele geçirdi. Olayla ilgili Davut D. ve Ramazan D., gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü PKK'ya kuryelik yaptığı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İnceleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, "Elde edilen mevcut bulguların bomba yapım malzemesi olduğu ve bir araya getirilerek birden çok el yapımı bomba hazırlanabileceği belirlendi. İncelemesi yapılan bulgularla hazırlanabilecek el yapımı bombaların, canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir" denildi.
YARGILAMA BAŞLADI
Tutuklu şüpheliler hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 31'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, fotoğrafını teşhis ettiği sanık Davut D.'nin 2020'de Mardin kırsalında faaliyet gösteren 'Reber' kod adlı terör örgütü mensubu Teyyüp Çam ile irtibatlı olduğunu ve örgüte lojistik destek sağladığını ileri sürdü. Mardin'de 11 Mart 2023'te gerçekleştirilen 'Eren-5 Operasyonu' kapsamında etkisiz hale getirilen Çam'ın turuncu kategoride aranan sözde Mardin Bagok alan sorumlusu olduğu ifade edilen iddianamede, operasyon bölgesinde bulunan örgütsel dokümanda söz konusu patlayıcı maddeler ve sanık Davut D. hakkında bilgilerin yer aldığı belirlendi.
'ÖRGÜT ELEMANLARININ TALİMATLARIYLA GÖMÜLMÜŞ'
İddianamede, sanıklardan Davut D.'nin giysilerinde, Ramazan D.'nin de aracında yapılan incelemede, RDX ve PETN kalıntıları tespit edildiği, ayrıca ele geçirilen mühimmatlarda Ramazan D.'nin parmak izinin çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan ekipman, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda, ele geçirildiği bölgeye şüpheliler tarafından gömülmüştür. Bu kapsamda şüphelilerin, örgütle organik bağ kurarak örgüt adına faaliyette bulundukları için terör örgütü PKK üyesi oldukları anlaşılmıştır. Uzmanlık raporuna göre ele geçirilen malzemelerin, canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliği göz önüne alındığında şüphelilerin eylemlerinin tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi suçunu da oluşturduğu tespit edilmiştir."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.