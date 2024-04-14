Bismil'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Tepe Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.
Yağışla suya kapılan bazı kümes hayvanları telef oldu.
Ekiplerin bölgedeki tedbirleri ve tahliye çalışmaları sürüyor
Hasar tespiti için ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatılacağı belirtildi.
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