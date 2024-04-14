Diyarbakır bayram tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladı

OSMAN BİLGİN - Türkiye'nin kültür turizmi ile öne çıkan illeri arasında yer alan Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilinde ecdat yadigarı eserleri ve inanç turizmindeki değerleri görmek isteyen ziyaretçiler, yurdun dört bir yanından Diyarbakır'ın yolunu tuttu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşılar turistlerle doldu.

İlgi yüksek olunca, kentte 7 bin 20 yatak kapasitesine ve 3 bin 500 odaya sahip, 36'sı turizm belgeli 101 otelde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Kent merkezindeki otellerde yer bulamayan ziyaretçiler, ilçelerdeki otellerde konakladı. Kente özgü lezzetlerden ciğer kebap ve kadayıf satışı yapılan işletmeler de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Bu işletmelerde yoğunluk dolayısıyla zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Beklenenin üzerinde ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaşılması hem turizm sektörünü hem de esnafı sevindirdi.

- İlçelerdeki oteller dahi doldu Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Otellerdeki dolulukta önceki bayramlara göre büyük artış yaşandığına işaret eden Güler, "Diğer bayramlarda merkezdeki otellerimizde yoğunluk olurken, bu bayramda ilçelerdeki otellerimizin de dolması bizi memnun etti." dedi. TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da bayram tatilinde beklediklerinin üzerinde yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Önceki bayramlara göre ziyaretçi sayısının büyük oranda arttığını vurgulayan Baturay, kentin adeta "iğne atılsa yere düşmeyecek yoğunluğa ulaştığını" söyledi. Baturay, "Ziyaretçi sayısı 500 bine ulaştı. Diyarbakır, tarihinin en büyük yoğunluğunu yaşıyor." ifadelerini kullandı. Misafirlerin kentten memnun ayrılmasının turizme sağlayacağı katkıya değinen Baturay, "Mezopotamya artık gerçek talebi görmeye başlayacak. Hizmet kalitemizi düşürmezsek yıl boyu, hedeflediğimiz ziyaretçi rakamının çok daha üstüne çıkarız." diye konuştu.

- "Ramazan Bayramı'nda tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdık" Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 2021 yılında 47 bin olan müze ziyaretçi sayısının 2022'de 68 bine, 2023 yılında ise 131 bine yükseldiğini belirtti. Gizligöl, şunları kaydetti: "Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92'lik artışla Türkiye'de ziyaretçi sayısı en çok artan müze durumuna geldik. 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 7 bin 416 kişi müzemizi ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nda tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdık. Diyarbakır'ın ve bölgenin en çok ziyaretçi çeken tarihi mekanlarından biri olan müzemize gösterilen ilgi her geçen gün artmakta."

- Zerzevan Kalesi'ni 22 bin 447 kişi ziyaret etti Kentin önemli turizm değerleri arasında yer alan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi de binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi'ni bayramda 22 bin 447 kişinin ziyaret ettiğini aktardı. Coşkun, 2023 yılı Ramazan Bayramı'nda 13 bin 200 kişinin ziyaret ettiği tarihi kalede karşılama merkezinin yapımının sürdüğünü belirterek, bu çalışmanın da tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

- Esnafın yüzü güldü Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tatlı üretimi ve satışı yapan Şeyhmus Alto, tatlıya talebin geçen bayrama görev iki kat arttığını ifade etti. Alto, "9 günlük tatilde tatlıya çevre illerden ve yurt dışından talep arttı. Gayet memnunuz. Tüm esnaf arkadaşların da yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı. - 24 ton ciğer tüketildi Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, geçen yıl bayramda kentte 12 ton, bu bayramda ise 24 ton ciğer tüketildiğini anlattı.

Elkaan, Diyarbakır'daki ziyaretçi yoğunluğundan ve konuklara geçen yılın iki katı kadar ciğer kebap sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. - "Böyle bir yoğunluğa hiç denk gelmedim" Ankara'dan Diyarbakır'a ilk kez gelen Cansın Savaş, Diyarbakır'ın çok ilgi gören bir şehir olduğunu dile getirerek, kenti gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Arkadaşlarına da şehri görmelerini tavsiye edeceğini anlatan Savaş, esnafın çok ilgili ve misafirperver olduğunu, kente gelmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.